Ува. Удмуртия. В воскресенье, 1 марта, в посёлке Ува в Удмуртии пройдёт народное гулянье «Солнечный замес» (0+), посвящённое проводам зимы. По этому поводу главе Увинского района Владимиру Головину к прямому эфиру в соцсетях поступил вопрос от «православных увинцев:

«Вы считаете нормальным, отмечать масленицу в самую строгую, скорбную неделю Великого поста. По всей стране и в Ижевске прошли гуляния в прошлое воскресенье, а у нас в очередной раз будто сатана правит строгий пост».

Владимир Головин ответил, что праздник, который будет в посёлке — не масленица, а проводы зимы. Которые проходят в Уве ежегодно более полувека.

«Мы не можем ограничить праздники, которые у нас проходят, как 8 Марта, например, которые выпадают на пост. Каждый выбирает по своему усмотрению. Никто не будет настаивать на употреблении мяса или молока. Мы же в магазинах не ограничиваем продажи этих продуктов во время поста. Есть у нас дети и взрослые, которые должны питаться полноценно по медицинским рекомендациям. Наш праздник не связан же с язычеством», — ответил глава района.