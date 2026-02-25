Ижевск. Удмуртия. 23 февраля в селе Удугучин Увинского района открыли новую хоккейную коробку с раздевалками. Объект построен в рамках проекта «Детский хоккей в село» при поддержке Фонда Тимченко и местных спонсоров. Стоимость проекта — около 4 млн рублей. Об этом сообщили в районной администрации.

На открытии юным хоккеистам вручили клюшки и «Азбуки хоккея». Затем прошел 5-й Республиканский турнир на «Кубок Александра Невского» среди шести команд юношей 2011–2013 г.р.

Победителем стал хоккейный «Ягуар» из Увы, второе место у ХК «Александр Невский», третье — у клуба «Искра» деревня Подшивалово.