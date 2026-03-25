Ува. Удмуртия. Жителя Увинского района обвиняют в причинении тяжких увечий своему отчиму, от которых последний скончался. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 20 марта на территории фермерского хозяйства обвиняемый в ходе ссоры нанес своему 65-летнему отчиму множество ударов руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, пасынок вывез тело и сбросил его в погреб по месту жительства отчима, инсценировав несчастный случай. О пропаже родственника он сообщил в полицию спустя сутки.

Благодаря взаимодействию следователей и сотрудников полиции причастность мужчины была оперативно установлена. Обвиняемый признал вину. Суд заключил его под стражу.