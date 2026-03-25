Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Увинском районе пасынок обвиняется в убийстве отчима и инсценировке несчастного случая

17:46, 25 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Увинском районе пасынок обвиняется в убийстве отчима и инсценировке несчастного случая
#Ува\n#Удмуртия\n#убийство
Источник фото: Следком УР
Мужчина сам сообщил о якобы пропаже погибшего.

Ува. Удмуртия. Жителя Увинского района обвиняют в причинении тяжких увечий своему отчиму, от которых последний скончался. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 20 марта на территории фермерского хозяйства обвиняемый в ходе ссоры нанес своему 65-летнему отчиму множество ударов руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, пасынок вывез тело и сбросил его в погреб по месту жительства отчима, инсценировав несчастный случай. О пропаже родственника он сообщил в полицию спустя сутки.

Благодаря взаимодействию следователей и сотрудников полиции причастность мужчины была оперативно установлена. Обвиняемый признал вину. Суд заключил его под стражу.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

