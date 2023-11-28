В Увинском районе полицейский вытащил автомобиль из кювета

Ува. Удмуртия. В Увинском районе полицейский помог достать автомобиль из кювета. При помощи лебёдки он зацепил застрявшую машину и вытащил её. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии

Возвращавшийся вечером в отдел ГИБДД по дороге «Ува-Вавож» старший инспектор ГИБДД МО МВД России «Увинский» Артемий Григорьев около деревни Ольховка заметил женщину, стоявшую на обочине.

Инспектор остановился узнать, нужна ли ей помощь. Женщин объяснила, что ехала на «Ладе Калине», но не справилась с управлением и съехала в кювет.

Артемий Григорьев воспользовался лебедкой, установленной на служебном автомобиле «УАЗ», и вытащил легковушку, за что получил благодарность автоледи.

Убедившись в исправности машины, полицейский продолжил нести службу.