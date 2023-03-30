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В Удмуртии 70-летний мотоциклист без прав врезался в легковушку

17:30, 30 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии 70-летний мотоциклист без прав врезался в легковушку
17:30, 30 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария\n#мотоциклы\n#автомобили\n#травмы
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
57
0

Мужчину госпитализировали.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе 70-летний мотоциклист без прав столкнулся с легковушкой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло 29 марта около 17:40 напротив дома №2 а в селе Бабино. Водитель мотоцикла «ИЖ», нарушая требования ПДД, ехал без мотошлема по второстепенной дороге, когда столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус». 26-летний водитель автомобиля ехал по главной дороге.

В результате аварии пожилой человек получил травмы, его госпитализировали. 

17:30, 30 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария\n#мотоциклы\n#автомобили\n#травмы