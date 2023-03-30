В Удмуртии 70-летний мотоциклист без прав врезался в легковушку

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе 70-летний мотоциклист без прав столкнулся с легковушкой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло 29 марта около 17:40 напротив дома №2 а в селе Бабино. Водитель мотоцикла «ИЖ», нарушая требования ПДД, ехал без мотошлема по второстепенной дороге, когда столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус». 26-летний водитель автомобиля ехал по главной дороге.

В результате аварии пожилой человек получил травмы, его госпитализировали.