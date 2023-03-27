Обвиняемого в смертельном ДТП на «Кадиллаке» в Ижевске отправили под стражу на два месяца

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появились подробности смертельного ДТП с участием «Кадиллака». Информацию передаёт пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, авария произошла на улице Чугуевского в ночь на 24 марта. По данным пресс-службы МВД по Удмуртии, «Кадиллак Эскалейд» угнал один из работников автомойки, где была на ночь оставлена машина. На территории организации он употреблял алкоголь вместе со своим знакомым. В момент аварии за рулем находился друг автомойщика. В связи с этим было также возбуждено уголовное дело по статье 166 УК России («Неправомерное завладение транспортным средством»).

По информации судейского сообщества, ходатайство следователя рассмотрел Первомайский райсуд Ижевска и избрал меру пресечения для 28-летнего ижевчанина — заключение под стражу на два месяца до 24 мая 2023 года.

Обвинение утверждает, что 24 марта с полуночи до 00:11, не имея права управления транспортными средствами, молодой человек управлял Cadillac Escalade. При этом он нёсся по Чугуевского в сторону улице Удмуртской со скоростью не менее 150 км в час.

Подъезжая к светофору, наехал на Lada Granta и Hyundai Solaris, в результате чего 27-летний водитель автомобиля «Соляриса» погиб на месте. При всём этом обвиняемый место ДТП оставил, скорую медпомощь и полицию не вызвал.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали в удовлетворении ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.