Троих жителей Якшур-Бодьи задержали по подозрению в краже труб на сумму более 2 млн рублей

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии задержаны подозреваемые в хищении металлических труб, стоимость которых составляет более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в преступную группу входили трое подозреваемых: один работает в ресурсодобывающей компании, второй — в пункте приёма металла, третий — шофёром большегруза.

В первых числах марта злоумышленники вывезли с места работы первого трубы, принадлежащие подрядчику. Похищенное удалось изъять, а самих подозреваемых задержать.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.



