Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид Войлок – материал лечения души Лонгрид Жители Удмуртии могут предложить название для первого в республике крематория Лонгрид

Троих жителей Якшур-Бодьи задержали по подозрению в краже труб на сумму более 2 млн рублей

13:23, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Троих жителей Якшур-Бодьи задержали по подозрению в краже труб на сумму более 2 млн рублей
13:23, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
250
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#кража
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
250
0

Похищенное удалось вернуть законному владельцу.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии задержаны подозреваемые в хищении металлических труб, стоимость которых составляет более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в преступную группу входили трое подозреваемых: один работает в ресурсодобывающей компании, второй — в пункте приёма металла, третий — шофёром большегруза.

В первых числах марта злоумышленники вывезли с места работы первого трубы, принадлежащие подрядчику. Похищенное удалось изъять, а самих подозреваемых задержать.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.


 

13:23, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
250
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#кража