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Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Завьяловском районе

10:10, 15 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Завьяловском районе
10:10, 15 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
288
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
288
0

Травмы, в том числе, получили два ребёнка.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии столкнулись грузовик «MAN» и легковушка «Лада Веста». Пострадали четыре человека. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Улмуртии.

ДТП произошло 14 ноября около 17:50 на подъезде к Ижевску от трассы М-7 в Завьяловском районе. Предварительно установлено, что водитель грузовика выехал на встречку, где столкнулся с легковушкой.

В результате столкновения пострадал водитель «Весты» и его пассажиры: женщина и два ребёнка 2013 и 2019 годов рождения. Их доставили в больницу.

10:10, 15 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
288
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП