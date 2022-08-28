3 человека пострадали при столкновении автомобиля с поездом в Удмуртии

Игра. Удмуртия. Легковушка попала под поезд в Удмуртии. Инцидент произошел в Игринском районе, сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по региону.

Авария случилась около 7 часов 28 августа на 3-м километре автомобильной дороги Игра-Сюмси.

По предварительным данным, 50-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа Спортейдж» выехала на регулируемый железнодорожный переезд под запрещающий сигнал светофора.

Травмы в результате столкновения получили водитель и ее пассажиры: 22-летняя девушка и 23-летний мужчина. Им оказывают медицинскую помощь в больнице.