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3 человека пострадали при столкновении автомобиля с поездом в Удмуртии

12:06, 28 августа, 2022
Евгений Кандаков
3 человека пострадали при столкновении автомобиля с поездом в Удмуртии
12:06, 28 августа, 2022
Евгений Кандаков
348
0
#авария\n#Удмуртия\n#Игра\n#ГИБДД\n#железная дорога\n#поезда\n#ДТП
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР
348
0

Водитель выехал на железнодорожный переезд под запрещающий сигнал светофора.

Игра. Удмуртия. Легковушка попала под поезд в Удмуртии. Инцидент произошел в Игринском районе, сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по региону.

Авария случилась около 7 часов 28 августа на 3-м километре автомобильной дороги Игра-Сюмси.

По предварительным данным, 50-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа Спортейдж» выехала на регулируемый железнодорожный переезд под запрещающий сигнал светофора.

Травмы в результате столкновения получили водитель и ее пассажиры: 22-летняя девушка и 23-летний мужчина. Им оказывают медицинскую помощь в больнице.

12:06, 28 августа, 2022
Евгений Кандаков
348
0
#авария\n#Удмуртия\n#Игра\n#ГИБДД\n#железная дорога\n#поезда\n#ДТП