Ижевск. Удмуртия. В лицее №24 Ижевска произошел пожар. Сообщение о возгорании на улице Советской поступило утром 25 августа, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Из окна первого этажа учреждения шел дым. Спасатели ликвидировали огонь. Никто не пострадал, угрозы жизни людей нет.

UPD: Прокуратура Удмуртии начала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья, а также безопасности и полноты осуществления государственного пожарного надзора.