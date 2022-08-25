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В лицее №24 Ижевска произошел пожар

11:30, 25 августа, 2022
Анна Торхова
В лицее №24 Ижевска произошел пожар
11:30, 25 августа, 2022
Анна Торхова
593
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС\n#школа
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
593
0

Никто не пострадал.

Ижевск. Удмуртия. В лицее №24 Ижевска произошел пожар. Сообщение о возгорании на улице Советской поступило утром 25 августа, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Из окна первого этажа учреждения шел дым. Спасатели ликвидировали огонь. Никто не пострадал, угрозы жизни людей нет.

UPD: Прокуратура Удмуртии начала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья, а также безопасности и полноты осуществления государственного пожарного надзора.

11:30, 25 августа, 2022
Анна Торхова
593
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС\n#школа