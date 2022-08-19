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Водитель фуры сбил 92-летнего пешехода в Алнашском районе Удмуртии

12:28, 19 августа, 2022
Анна Торхова
Водитель фуры сбил 92-летнего пешехода в Алнашском районе Удмуртии
12:28, 19 августа, 2022
Анна Торхова
171
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#Алнаши\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
171
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Мужчина вышел на дорогу перед автомобилем.

Алнаши. Удмуртия. Водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом сбил 92-летнего пешехода в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской республике.

Авария произошла днем 18 августа на дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автомобильной дороги «М7 Волга» в Алнашском районе.

По предварительной информации сотрудников ГИБДД, мужчина вышел на дорогу перед близко движущимся автомобилем. В результате пенсионер получил травмы, его увезли в больницу.

«Не выходите на проезжую часть перед близко идущим транспортом, из-за транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность. Во всех без исключения случаях пешеход обязан оценить общую дорожную обстановку и только после удостоверения в полной безопасности и отличной гарантированной видимости его всем проезжающим водителям можно продолжить движение», — напоминают пешеходам в ГИБДД.

12:28, 19 августа, 2022
Анна Торхова
171
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП