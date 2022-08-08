Ночью в Глазовском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

Глазов. Удмуртия. Ночью в Глазовском районе автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 5 августа около 21:47 на дороге «Игра-Глазов». 34-летняя женщина? управляя автомобилем «Hyundai Getz»? наехала на 27-летнего пешехода. От полученных травм он скончался на месте.

По предварительным данным? мужчина находился на дороге без световозвращающих элементов и не планировал переходить проезжую часть.