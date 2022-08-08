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Ночью в Глазовском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

13:10, 08 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Ночью в Глазовском районе автомобиль насмерть сбил пешехода
13:10, 08 августа, 2022
Екатерина Сентемова
205
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#дорога\n#автомобиль\n#пешеходы\n#смерть\n#авария
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии
205
0

Молодой человек находился на дороге и не собирался ее переходить.

Глазов. Удмуртия. Ночью в Глазовском районе автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 5 августа около 21:47 на дороге «Игра-Глазов». 34-летняя женщина? управляя автомобилем «Hyundai Getz»? наехала на 27-летнего пешехода. От полученных травм он скончался на месте.

По предварительным данным? мужчина находился на дороге без световозвращающих элементов и не планировал переходить проезжую часть. 

13:10, 08 августа, 2022
Екатерина Сентемова
205
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#дорога\n#автомобиль\n#пешеходы\n#смерть\n#авария