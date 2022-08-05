Пятеро детей пострадали за сутки в различных ДТП в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Пятеро детей пострадали в результате ДТП в Удмуртии в четверг, 4 августа. Об этом сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Около 08:00 на 15 км автодороги «Ижевск – Сарапул» Завьяловского района водитель «RENAULT DUSTER» — 37-летняя женщина, по предварительным данным, выезжая на встречку, не убедилась в безопасности манёвра и столкнулась с автомобилем «ВАЗ- 21110» под управлением 43-летнего мужчины, который совершал обгон. В результате аварии 13-летний пассажир «ВАЗа» получил травмы.

Около 18:55 напротив дома №49б по улице Гагарина в Ижевске 77-летний водитель автомобиля «NISSAN» на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на пешехода — 14-летнюю девочку. В результате ДТП она получила травмы.

Около 19:50 напротив дома №222в по улице Удмуртской в Ижевске, 33-летний водитель автомобиля «MITSUBISHI LANCER» наехал на 9-летнего пешехода. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

Около 19:35 на 4 км автодороги «Ижевск – Ува – Лудорвай – Ильинка» Завьяловского района не имеющий права управления транспортным средством 15-летний водитель питбайка «IRIDE» без номеров, выезжая с поля на проезжую часть, столкнулся с автомобилем «ВАЗ- 210703» под управлением 30-летнего мужчины. В результате ДТП водитель питбайка и его 15-летний пассажир, у которого не было мотошлема, получили травмы и были госпитализированы.