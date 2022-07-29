Жителя Ижевска подозревают в краже кабины трактора

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в краже кабины трактора. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Потерпевший обратился в полицию. Там он пояснил, что отдал кабину в автосервис на ремонт. После покраски и других работ, её оставили на выходные на территории автосервиса, которая была не ограждена. В понедельник оказалось, что кабины на оставленном месте нет.

Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника. Задержанный рассказал, что увидел кабину у автосервиса, после чего позвонил в пункт приема лома и сообщил, что хочет продать кабину трактора.

Ущерб составил 50 тыс. рублей. Кроме того, приехавшие на место сотрудники пункта приема заплатили мужчине 2 тыс. рублей. Кабину забрали с помощью эвакуатора.

В настоящее время имущество уже вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело.