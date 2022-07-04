Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Четыре человека погибли в аварии на трассе в Удмуртии. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Сообщается, что в этот день около 12:00 на 20-м км автодороги «Воткинск — Чайковский» Воткинского района, по предварительным данным, 43-летний водитель грузового автомобиля «ГАЗ» при выезде со второстепенной дороги оказался на «встречке». Там он столкнулся с автомобилем «Mitsubishi Dion» под управлением 36-летней женщины, которая двигалась со стороны Чайковского.

В результате ДТП водитель и три взрослых пассажира легковушки погибли. В живых остался лишь восьмилетний мальчик. Так же травмированным оказался и водитель грузовика, его доставили в больницу.

Движение на данном участке автодороги временно ограничили, сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

Госавтоинспекция напомнила, что на перекрёстке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

UPD: По уточнённым данным УГИБДД, водитель грузовика при движении со стороны Воткинска на сыром участке дороге, по не установленной причине, допустил занос автомобиля и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с легковушкой.