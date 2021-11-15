В Удмуртии снизилось количество преступлений за первые десять месяцев 2021 года

Раскрываемость преступлений составляет 54,6%.

Ижевск. Удмуртия. По итогам первых десяти месяцев 2021 года количество зарегистрированных преступлений на территории Удмуртии снизилось на 4,2%. Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, снижение в абсолютных цифрах зафиксировано с 23 835 до 22 837.

Отмечается, что значительное снижение зафиксировано в Ленинском (на 8,8%) и Индустриальном (на 13,9%) районах Ижевска, Балезинском (на 16,8%), Вавожском (на 24,5%), Граховском (на 14,3%), Киясовском (на 13,8%) и Малопургинском (на 12,3%) районах республики.

Количество убийств сократилось на 21,6% (с 74 до 58), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 19,4% (с 268 до 216), незаконного оборота оружия — на 11% (со 191 до 170), нарушения правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека — на 8,2% (с 49 до 45), грабежей — на 29,7% (с 522 до 367), мошенничеств — на 15,7% (с 4104 до 3458), разбойных нападений — на 3,4% (с 59 до 57), краж имущества — на 2% (с 9064 до 8879), хулиганств – на 57,4% (со 108 до 46).

Также в результате активизации деятельности правоохранительных органов отмечается рост количества выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 3,1% (с 2292 до 2362). При этом число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 4,4% (с 6753 до 7053), из них особо тяжких — на 3,2% (с 1233 до 1272).

Увеличилась в Удмуртии раскрываемость преступлений, составив 54,6% (10 месяцев 2020 года – 51,1%). Раскрываемость убийств составила 100%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 100%, в том числе со смертельным исходом — 100%, изнасилований — 100%, разбойных нападений — 100%, грабежей — 87,3%.

Сократилось количество преступлений, совершённых в общественных местах на 4,7% (с 6894 до 6567), на улице — на 8% (с 3547 до 3263), в состоянии опьянения — на 6,8% (с 5140 до 4791), несовершеннолетними — на 15,1% (с 477 до 405).

Отмечается увеличение на 2,3% количества преступлений, совершенных на бытовой почве (с 1509 до 1543).