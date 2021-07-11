Жительница Ижевска незаконно прописала у себя иностранцев

Зарегистрированные в её квартире граждане других государств там не проживали.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Суд установил, что с 2019 по 2021 годы ижевчанка зарегистрировала в своей квартире уроженцев Украины и Азербайджана. Сами иностранцы там не проживали.

С учётом признания вины суд признал женщину виновной по статье 322.3 УК России («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания») и приговорил к штрафу в 120 тыс. рублей.

Отметим, что в марте нынешнего года прокуратура Москвы сообщала о банде, которая также занималась фиктивной постановкой на учёт иностранцев. Один из участников группы прописал в своей квартире почти 170 тыс. человек. Суд приговорил его к двум годам колонии и штрафу.