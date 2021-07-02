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Концентрация хлора в воздухе после аварии в Ижевске не превышает норм

22:47, 02 июля, 2021
Анна Торхова
Концентрация хлора в воздухе после аварии в Ижевске не превышает норм
22:47, 02 июля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#Роспотребнадзор
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике
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Эвакуации горожан не требуется.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ситуацию с выбросом хлора контролируют каждые полчаса. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
По его словам, объем выброса составил около 800 кг. Замеры показали, что концентрация вещества в воздухе не превышает допустимых норм. 
В настоящее время аварию локализовали, утечка остановлена. Опасности для здоровья жителей нет. 
В ГУ МЧС по Удмуртии добавляют, что эвакуации горожан не требуется. По информации управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, на месте продолжают работать специалисты - они делают замеры воздуха на границе с жилой зоной. 
22:47, 02 июля, 2021
Анна Торхова
215
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#Роспотребнадзор