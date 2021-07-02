Концентрация хлора в воздухе после аварии в Ижевске не превышает норм

Эвакуации горожан не требуется.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ситуацию с выбросом хлора контролируют каждые полчаса. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, объем выброса составил около 800 кг. Замеры показали, что концентрация вещества в воздухе не превышает допустимых норм.

В настоящее время аварию локализовали, утечка остановлена. Опасности для здоровья жителей нет.

В ГУ МЧС по Удмуртии добавляют, что эвакуации горожан не требуется. По информации управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, на месте продолжают работать специалисты - они делают замеры воздуха на границе с жилой зоной.