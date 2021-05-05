Упавшая металлическая решетка лоджии придавила двух мальчиков в Сарапуле

Дети забрались на ограждение лоджии на первом этаже дома.

Сарапул. Удмуртия. Рухнувшая решетка лоджии придавила двух школьников в Сарапуле. Как сообщает пресс-служба администрации города, ученики второго и третьего класса забрались на металлическое ограждение балкона, расположенного на первом этаже дома. Конструкция не выдержала и упала на мальчиков.

Оба ребенка попали в больницу. Первого после осмотра отпустили домой, второго с ушибами грудной клетки госпитализировали.

В пресс-службе прокуратуры Удмуртской Республики сообщили, что по данному факту начата проверка. Предстоит установить, как соблюдалось требование федерального законодательства при содержании и эксплуатации жилого дома на улице Степана Разина, где произошел инцидент.