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В микрорайоне «Строитель» в Ижевске сбили перебегавшего дорогу подростка

10:10, 19 марта, 2021
Анна Торхова
В микрорайоне «Строитель» в Ижевске сбили перебегавшего дорогу подростка
10:10, 19 марта, 2021
Анна Торхова
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#дети\n#подростки
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Мальчик попал в больницу.

Ижевск. Удмуртия. Подростка сбили в Ижевске вечером 18 марта. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла на перекрестке улиц Клубной и Четырнадцатой около 22:00 часов. Водитель «Лады Приоры» сбил 14-летнего мальчика, когда тот перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате ребенок получил травмы, его отвезли в больницу.

«Основной способ формирования навыков поведения - наблюдение, подражание взрослым, прежде всего - родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному поведению на дороге. Вы должны понять: на вас лежит ответственность за поведение и жизнь ребенка на дороге!», - добавили в Госавтоинспекции.

10:10, 19 марта, 2021
Анна Торхова
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#дети\n#подростки