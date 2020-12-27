В Новосибирске задержали злоумышленников, обманувших по меньшей мере 10 жителей Удмуртии

Всех семерых подозреваемых уже доставили в Удмуртию.

Ижевск. Удмуртия. В Новосибирске задержали злоумышленников, которых подозревают в совершении дистанционных мошенничеств в отношении 10 жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Расследуя уголовные дела о мошенничествах, полицейские вышли на криминальную схему, которую реализовывали 7 жителей Новосибирской области. Молодых людей в возрасте от 18 до 33 лет задержали в арендованной квартире, которую они использовали в качестве колл-центра. Там же нашли два десятка сотовых телефонов, банковские карты и деньги.

Злоумышленники, используя базы данных финансовых организаций, звонили клиентам, оставлявшим заявки на получение кредитов. Они представлялись сотрудниками банков и сообщали, что поданные заявки одобрены, а клиенты даже могу получить займ по сниженной процентной ставке, однако для этого необходимо оплатить комиссию в размере 1-2% от суммы кредита.

«После того как потерпевшие переводили комиссионный взнос, им звонили другие работники колл-центра и сообщали о том, что необходимо оплатить страховку, а также заплатить за услуги курьера», – отметили стражи порядка.

Потерпевшие переводили на указанные счета различные суммы – от 10 до 150 тыс. рублей. Жертвами мошенников стали по меньшей мере 10 жителей Удмуртии.

Всех семерых подозреваемых уже доставили в Удмуртию. Расследование уголовного дела продолжается.



