Два человека погибли в столкновении «Лады» и «КамАЗа» в Удмуртии

Также в аварии пострадали дети.

Ува. Удмуртия. Смертельная авария произошла вечером 15 декабря на дороге «Ува-Сюмси». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

По предварительной информации, 38-летний водитель «Лады Гранты» на неравнозначном перекрестке при развороте столкнулся с попутно движущимся «КамАЗом». После удара автомобили вылетели в кювет.

На месте аварии погиб водитель «Лады» и его 39-летняя пассажирка. Мальчики двух и четырех лет получили травмы, их доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.