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Два человека погибли в столкновении «Лады» и «КамАЗа» в Удмуртии

21:34, 15 декабря, 2020
Анна Торхова
Два человека погибли в столкновении «Лады» и «КамАЗа» в Удмуртии
21:34, 15 декабря, 2020
Анна Торхова
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#Ува\n#Сюмси\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Также в аварии пострадали дети.

Ува. Удмуртия. Смертельная авария произошла вечером 15 декабря на дороге «Ува-Сюмси». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
По предварительной информации, 38-летний водитель «Лады Гранты» на неравнозначном перекрестке при развороте столкнулся с попутно движущимся «КамАЗом». После удара автомобили вылетели в кювет.
На месте аварии погиб водитель «Лады» и его 39-летняя пассажирка. Мальчики двух и четырех лет получили травмы, их доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
21:34, 15 декабря, 2020
Анна Торхова
159
0
#Ува\n#Сюмси\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП