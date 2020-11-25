Житель Удмуртии несколько месяцев склонял школьницу к употреблению наркотиков

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Завьялово. Удмуртия. Более двух месяцев житель Удмуртии склонял несовершеннолетнюю к употреблению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Ранее судимый за наркотики, не работающий 21-летний молодой человек у себя дома предлагал 15-летней школьнице запрещенные вещества. Продолжалось это с конца ноября 2019 года до 18 февраля 2020 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 230 УК России («Cклонение к потреблению наркотических средств»). Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.