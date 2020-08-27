Авария произошла в Глазовском районе.

Глазов. Удмуртия. На трассе в Удмуртии автобус врезался в наносившую разметку «Газель». Об этом сообщили очевидцы аварии в группе «ГГГС» в соцсети «Вконтакте».

ДТП произошло в Глазовском районе Удмуртской Республики, возле деревни Качкашур. Информации о пострадавших и причинах аварии пока нет. На место происшествия приехали пожарные и сотрудники ГИБДД. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в отделе пропаганды ГИБДД МО МВД России «Глазовский», в результате ДТП пострадал 1 человек. Он находился в кузове «Газели».

Очевидцы выложили в соцсеть и видео. На нем видно, как рабочие чистят дорогу от краски.