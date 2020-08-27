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На трассе в Удмуртии автобус врезался в наносившую разметку «Газель»

16:10, 27 августа, 2020
Анастасия Шевченко
На трассе в Удмуртии автобус врезался в наносившую разметку «Газель»
16:10, 27 августа, 2020
Анастасия Шевченко
192
0
#ДТП\n#Глазов\n#авария\n#Удмуртия
Фото: vk.com/dpsglazov
192
0

Авария произошла в Глазовском районе.

Глазов. Удмуртия. На трассе в Удмуртии автобус врезался в наносившую разметку «Газель». Об этом сообщили очевидцы аварии в группе «ГГГС» в соцсети «Вконтакте».

ДТП произошло в Глазовском районе Удмуртской Республики, возле деревни Качкашур. Информации о пострадавших и причинах аварии пока нет. На место происшествия приехали пожарные и сотрудники ГИБДД. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в отделе пропаганды ГИБДД МО МВД России «Глазовский», в результате ДТП пострадал 1 человек. Он находился в кузове «Газели».

Очевидцы выложили в соцсеть и видео. На нем видно, как рабочие чистят дорогу от краски.

16:10, 27 августа, 2020
Анастасия Шевченко
192
0
#ДТП\n#Глазов\n#авария\n#Удмуртия

 

 

 


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