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Протаранивший автомобиль ГИБДД и покалечивший сотрудника полиции житель Удмуртии предстанет перед судом

11:55, 18 августа, 2020
Ксения Чернова
Протаранивший автомобиль ГИБДД и покалечивший сотрудника полиции житель Удмуртии предстанет перед судом
11:55, 18 августа, 2020
Ксения Чернова
220
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#ГИБДД\n#Малая Пурга\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#следствие\n#суд\n#происшествие
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Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии предстанет перед судом мужчина, который протаранил автомобиль ГИБДД и покалечил сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел 9 июня в Малой Пурге. Пьяный мужчина решил прокатиться на своем авто. На парковке одного из магазинов его заметили сотрудники ДПС, они решили проверить документы водителя. Мужчина попытался скрыться, началось преследование, в ходе которого автолюбитель протаранил патрульную машину и попытался скрыться, увеличив скорость.

Иномарку нарушителя остановил начальник местного отдела ДПС. Он подошел к авто и открыл водительскую дверь, однако злоумышленник в этот момент вывернул руль и стал двигаться задним ходом, набирая скорость. Сотрудника полиции прижало дверью и протащило несколько метров, после чего он упал на асфальт. Правоохранитель получил травмы.

После случившегося водитель бросил автомобиль на полевой дороге возле фермы и скрылся, однако его удалось задержать. По факту случившегося возбудили уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 318 УК РФ («Применение в отношении представителя власти насилия»). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

За вождение в нетрезвом виде суд оштрафовал злоумышленника на 30 тыс. рублей, лишил его водительских прав на 1 год 8 месяцев.

11:55, 18 августа, 2020
Ксения Чернова
220
0
#ГИБДД\n#Малая Пурга\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#следствие\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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