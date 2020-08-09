В Удмуртии снизилось число жителей, укушенных клещами

С начала сезона к врачам обратились почти 12,4 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в эпидсезоне 2020 года снизилось число жителей, укушенных клещами. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

С начала сезона к врачам обратились почти 12 388 человек, это на 17,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В числе жертв кровососов – 2 339 детей, в том числе 1 050 малышей младше 6 лет.

Больше половины случаев зарегистрировали в Ижевске.

8 727 клещей проверили на наличие энцефалита, положительными оказались 2,9% анализов. 6 469 клещей исследовали на наличие боррелиоза, 41,6% из них оказались заражены.