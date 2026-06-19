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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Врач рассказал, можно ли мыться холодной водой в период обслуживания теплосетей

09:00, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Врач рассказал, можно ли мыться холодной водой в период обслуживания теплосетей
09:00, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
271
0
#советы\n#мнение эксперта\n#здоровье\n#отключение горячей воды
Источник фото: ИИ
271
0

Во время холодного стресса выделяется много адреналина.

Хирург Александр Умнов в беседе с «Газетой.ru» рассказал, кому не стоит мыться в холодной воде во время летнего обслуживания теплосетей.

Он отметил, что во время холодного душа в организме выделяется много адреналина и, как следствие, стресса. В целом, использование холодной воды является допустимой процедурой, однако требует подготовки.

«Данная практика не рекомендуется лицам, страдающим острыми респираторными заболеваниями, а также пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы. Воздействие холодной воды на организм вызывает стрессовую реакцию, сопровождающуюся выбросом кортизола из надпочечников. Для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями этот процесс может представлять потенциальную опасность, включая риск остановки сердца», — рассказал эксперт.

Для безопасного и постепенного привыкания организма к холодным процедурам врач рекомендовал применять методику закаливания. Данный процесс должен осуществляться последовательно и с учетом индивидуальных особенностей организма, что позволит минимизировать риск возникновения негативных последствий.

Также эксперт добавил, что холодная вода хуже смывает грязь. 

«Кроме того, следует учитывать, что использование холодной воды для очищения пор может быть менее эффективным по сравнению с применением теплой воды, следовательно, качественно смыть с себя грязь холодной водой не получится», — заключил Александр Умнов.

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09:00, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
271
0
#советы\n#мнение эксперта\n#здоровье\n#отключение горячей воды