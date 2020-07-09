  • $ 71.23 ↑
  • € 80.27 ↓

В Воткинске около двухсот домов останутся без холодной воды из-за аварии на водопроводе

17:15, 09 июля, 2020
Анастасия Шевченко
В Воткинске около двухсот домов останутся без холодной воды из-за аварии на водопроводе
17:15, 09 июля, 2020
Анастасия Шевченко
643
0
#Воткинск\n#авария\n#Удмуртия\n#водоснабжение\n#вода\n#ремонт
Фото: pixabay.com
643
0

Водоснабжение отключат в жилых домах и организациях.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске около двухсот домов останутся без холодной воды из-за аварии на водопроводе. Как сообщает пресс-служба администрации, речь идет об аварийной ситуации в районе улиц Серова и Курчатова.

В ближайшее время там начнут работы, только после их завершения возобновят подачу воды.

Холодное водоснабжение отключат 9 июля с 20:00 по адресам:

— улица Курчатова 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

— улица 1 Мая 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 169, 171, 173, 196-202;

— улица Молодежная 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17;

— улица Серова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24;

— улица Шамшурина 8, 11, 13, 15, 17, 16, 18, 20, 22;

— улица Кооперативная 6, 8, 10, 12, 14, 11, 13, 15, 17, 16, 18, 20, 22;

— улица Павлова 1, 2, 3, 4, 6, 8;

— улица Мичурина 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13;

— улица Гилева 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

— улица Кунгурцева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

— проспект Машиностроителей 1, 3;

— улица Шпалозаводская 11, 11а, 5, 9, 10, 1б, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 1а, 21, 21а, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 3а, 3б, 3в, 3/1, 4, 5, 7, 30, 30а, 32, 34, 36;

— улица Прибрежная 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9;

— улица Гражданская 1, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19;

— переулок Северный 7а, 9, 9а, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16;

— переулок Короткий 1, 2, 2/1.

Холодный воды не будет и у следующих предприятий и организаций:

— ГБ-1 улица Гражданская, 1;

— ЦТП-30, 35, 36, 37;

— ДДУ-24, 30, 35, 36;

— Школа №22;

— Удмуртский кадетский корпус;

— Воткинский музыкально-педагогический колледж имени Петра Чайковского;

— АТП;

— МАУ СШ «Знамя», улица Кооперативная, 9а;

— пляж, кафе «Остров»;

— кафе «Маэстро».

17:15, 09 июля, 2020
Анастасия Шевченко
643
0
#Воткинск\n#авария\n#Удмуртия\n#водоснабжение\n#вода\n#ремонт

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

300-е производство в Ижевске станет промышленным парком

16:09, 07 июля, 2020
3221

Глава Удмуртии предложил заменить обязательное ношение масок на рекомендацию

3042
10:18, 06 июля, 2020

Мемориал погибшим спецназовцам открылся в Ижевске

2665
14:51, 05 июля, 2020

Ученые в Удмуртии подтвердили пользу люпинов для сельхозугодий

2518
17:55, 05 июля, 2020

Глава Воткинска: непогода наделала немало бед в городе

2200
15:20, 05 июля, 2020

Отрицавшего коронавирус и захватившего монастырь уральского священнослужителя оштрафовали

13:47, 07 июля, 2020
3071

В Москве госпитализировали народного артиста Геннадия Хазанова

2026
11:00, 04 июля, 2020

Замминистра науки России отказалась признать вину в хищении бюджетных 40 млн рублей

1452
13:00, 04 июля, 2020

В России введут особый режим налогообложения для предпринимателей, не уложившихся в требования упрощенки

1431
17:33, 07 июля, 2020

Старинный храм полностью сгорел в Томской области

1265
15:00, 04 июля, 2020

В Австрии застрелили просителя убежища из России

10:55, 05 июля, 2020
1534

Австралийскому коту удалось выжить после 12-минутной стирки в машинке

1461
17:00, 04 июля, 2020

Шестеро гонщиков не встали на колено перед стартом «Формулы-1» в Австрии

1442
18:36, 05 июля, 2020

Более сотни человек доставили в больницу после взрыва на фабрике фейерверков в Турции

1290
10:40, 04 июля, 2020

В честь Элтона Джона в Англии отчеканят золотую монету весом в 1 кг

1182
19:06, 06 июля, 2020

Лонгриды

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020

Новая профессия с нуля

10:34, 11 июня, 2020

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020