Водоснабжение отключат в жилых домах и организациях.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске около двухсот домов останутся без холодной воды из-за аварии на водопроводе. Как сообщает пресс-служба администрации, речь идет об аварийной ситуации в районе улиц Серова и Курчатова.

В ближайшее время там начнут работы, только после их завершения возобновят подачу воды.

Холодное водоснабжение отключат 9 июля с 20:00 по адресам:



— улица Курчатова 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

— улица 1 Мая 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 169, 171, 173, 196-202;

— улица Молодежная 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17;

— улица Серова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24;

— улица Шамшурина 8, 11, 13, 15, 17, 16, 18, 20, 22;

— улица Кооперативная 6, 8, 10, 12, 14, 11, 13, 15, 17, 16, 18, 20, 22;

— улица Павлова 1, 2, 3, 4, 6, 8;

— улица Мичурина 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13;

— улица Гилева 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

— улица Кунгурцева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

— проспект Машиностроителей 1, 3;

— улица Шпалозаводская 11, 11а, 5, 9, 10, 1б, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 1а, 21, 21а, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 3а, 3б, 3в, 3/1, 4, 5, 7, 30, 30а, 32, 34, 36;

— улица Прибрежная 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9;

— улица Гражданская 1, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19;

— переулок Северный 7а, 9, 9а, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16;

— переулок Короткий 1, 2, 2/1.

Холодный воды не будет и у следующих предприятий и организаций:

— ГБ-1 улица Гражданская, 1;

— ЦТП-30, 35, 36, 37;

— ДДУ-24, 30, 35, 36;

— Школа №22;

— Удмуртский кадетский корпус;

— Воткинский музыкально-педагогический колледж имени Петра Чайковского;

— АТП;

— МАУ СШ «Знамя», улица Кооперативная, 9а;

— пляж, кафе «Остров»;

— кафе «Маэстро».