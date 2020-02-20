За подобную выходку молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

Кез. Удмуртия. Житель Удмуртии напал с ножом на полицейских, чтобы не попасть в СИЗО. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, против мужчины возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

24-летний житель Кезского района находился в розыске по постановлению суда. Сотрудники полиции прибыли к нему домой для того, чтобы взять под стражу, однако мужчина стал высказывать недовольство. Он сбегал на кухню, схватил нож и стал угрожать стражам порядка. После этого злоумышленник попытался скрыться, однако правоохранителям удалось его задержать.

За нападение на полицейских молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.