Ижевск. Удмуртия. Ижевчане пожаловались на толпы несовершеннолетних, собирающихся в Металлурге. Недовольством горожане поделились в сообществе «ЗИ — Злой Ижевчанин».

Как заявляет автор записи, подростки шумят, избивают окружающих, воруют алкоголь. В жалобе указывается, что полиция якобы игнорирует эту проблему.

«По всем сообщениям граждан на указанное место направлялись наряды патрульно-постовой службы полиции. В период праздничных выходных дней сотрудниками полиции составлены два протокола об административном правонарушении по статье 20.20 КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах)», — рассказали «Сусанину» в пресс-службе МВД по Удмуртии.