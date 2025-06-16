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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчане пожаловались на толпы подростков в Металлурге

16:46, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Ижевчане пожаловались на толпы подростков в Металлурге
16:46, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
142
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#Ижевск\n#трудные подростки\n#полиция
Источник фото: Яндекс Карты
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В недавние праздники полиция составила два протокола об административном правонарушении.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане пожаловались на толпы несовершеннолетних, собирающихся в Металлурге. Недовольством горожане поделились в сообществе «ЗИ — Злой Ижевчанин».

Как заявляет автор записи, подростки шумят, избивают окружающих, воруют алкоголь. В жалобе указывается, что полиция якобы игнорирует эту проблему.

«По всем сообщениям граждан на указанное место направлялись наряды патрульно-постовой службы полиции. В период праздничных выходных дней сотрудниками полиции составлены два протокола об административном правонарушении по статье 20.20 КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах)», — рассказали «Сусанину» в пресс-службе МВД по Удмуртии.

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16:46, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
142
0
#Ижевск\n#трудные подростки\n#полиция