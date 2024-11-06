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За неделю в Удмуртии привлекли к ответственности почти 300 пешеходов-нарушителей

14:30, 06 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За неделю в Удмуртии привлекли к ответственности почти 300 пешеходов-нарушителей
14:30, 06 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Удмуртия\n#полиция\n#пешеходы\n#нарушение\n#ПДД
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
68
0

37 человек нарушили ПДД вне населённых пунктов.

Ижевск. Удмуртия. За неделю в Удмуртии инспекторы выявили 283 пешехода-нарушителя. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

С 29 октября по 3 ноября в Удмуртии прошло профилактическое мероприятие «Пешеход». Нарушивших ПДД пешеходов привлекли к административной ответственности. Отмечается, что 37 из них нарушили правила вне населенных пунктов. 

Также за минувшую неделю полиция осмотрела 98 пешеходных переходов. В результате по выявленным нарушениям в части эксплуатационного состояния переходов сотрудники МВД составили 8 актов и возбудили 4 дела об административных правонарушениях. В адрес ответственных лиц внесено 4 предостережения. 

14:30, 06 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Удмуртия\n#полиция\n#пешеходы\n#нарушение\n#ПДД