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В Ижевске полиция возбудила уголовное дело в отношении стрелка по автобусу

20:19, 01 февраля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске полиция возбудила уголовное дело в отношении стрелка по автобусу
20:19, 01 февраля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
314
0
#стрельба\n#полиция\n#атака автобуса\n#пассажирский автобус
Источник фото: пресс-служба МВД по УР
314
0

18-летний ранее не судимый ижевчанин находится под подпиской о невыезде.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу по рейсовому автобусу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом происшествии сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии. 

31 января в 22:30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Петрова неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу, следовавшему по маршрут №12. В результате водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Транспортное средство получило механические повреждения, были разбиты стекла.

По предварительным данным, это был пневматический пистолет. 

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 18-летний ранее не судимый ижевчанин. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Фигурант находится под подпиской о невыезде.

 

 

 

 

 

 

20:19, 01 февраля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
314
0
#стрельба\n#полиция\n#атака автобуса\n#пассажирский автобус