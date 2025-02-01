Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу по рейсовому автобусу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом происшествии сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

31 января в 22:30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Петрова неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу, следовавшему по маршрут №12. В результате водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Транспортное средство получило механические повреждения, были разбиты стекла.

По предварительным данным, это был пневматический пистолет.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 18-летний ранее не судимый ижевчанин. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Фигурант находится под подпиской о невыезде.