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Начальника отдела полиции №2 в Ижевске обвинили в превышении должностных полномочий

18:10, 28 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Начальника отдела полиции №2 в Ижевске обвинили в превышении должностных полномочий
18:10, 28 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
1877
0
#Ижевск\n#полиция\n#превышение полномочий
Источник фото: УФСБ по Удмуртии
1877
0

Утверждается, что он незаконно передавал знакомому данные из интегрированного банка МВД.

Ижевск. Удмуртия. Начальника отдела полиции №2 УМВД по Ижевску обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, обвиняемый с 2019 по 2021 годы занимал должность замначальника межрайонного отдела уголовного розыска и по просьбе знакомого осуществлял незаконный доступ в интегрированный банк данных МВД. Впоследствии он передал информацию о третьих лицах своему знакомому.

Его деятельность выявлена и пресечена правоохранительными органами, сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Как рассказали в МВД по Удмуртии, при подтверждении вины, обвиняемого уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и он понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности. 

Октябрьский райсуд Ижевска избрал в виде меры пресечения запрет определённых действий.

18:10, 28 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
1877
0
#Ижевск\n#полиция\n#превышение полномочий