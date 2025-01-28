Начальника отдела полиции №2 в Ижевске обвинили в превышении должностных полномочий

Ижевск. Удмуртия. Начальника отдела полиции №2 УМВД по Ижевску обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, обвиняемый с 2019 по 2021 годы занимал должность замначальника межрайонного отдела уголовного розыска и по просьбе знакомого осуществлял незаконный доступ в интегрированный банк данных МВД. Впоследствии он передал информацию о третьих лицах своему знакомому.

Его деятельность выявлена и пресечена правоохранительными органами, сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Как рассказали в МВД по Удмуртии, при подтверждении вины, обвиняемого уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и он понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Октябрьский райсуд Ижевска избрал в виде меры пресечения запрет определённых действий.