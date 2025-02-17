Ижевск. Удмуртия. Индустриальный районный суд Ижевска осудил подполковника полиции, а также его подельника, которые подозревались в краже в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Установлено, что сотрудник полиции незаконно передал своему знакомому ранее изъятое компьютерное оборудование, предназначенное для майнинга криптовалюты, стоимостью свыше шести миллионов рублей. Подельники собирались использовать оборудование для личного обогащения. Известно, что им удалось получить около 800 тыс. рублей.

Данный факт был выявлен сотрудниками УФСБ России по Удмуртии совместно с оперативниками собственной безопасности МВД по УР. В апреле 2023 года сотрудник уволен из органов внутренних дел. Противоправная деятельность горе-майнеров пресечена сотрудниками УФСБ России по Удмуртии и расследована региональным следственным управлением СК России.

Возбуждены уголовные дела по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий») и 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

Бывшему сотруднику полиции суд назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима, его сообщнику – три года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.