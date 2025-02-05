Ижевск. Удмуртия. Региональные управления ФСБ и Следкома пресекли противоправные действия дежурного одного из отделов полиции по Ижевску. Он, злоупотребляя своим служебным положением, систематически передавал данные об умерших жителях города и их родственниках представителю ритуальной компании. Эта информация хранилась в базах данных МВД и не подлежала разглашению. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности.

Обвиняемый допрошен, по месту его жительства и работы прошли обыски, сообщили в СУ СКР по Удмуртии.

Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства дела. За подобные преступления Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

«Руководством МВД по Удмуртской Республике назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанного лица он понесёт наказание в установленном законом порядке. В настоящее время оперативниками подразделения собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников противоправной деятельности», — сообщили в МВД по Удмуртии.