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Верховный суд Удмуртии втрое увеличил размер моральной компенсации пострадавшему в столкновении с полицейской лодкой

13:20, 16 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Верховный суд Удмуртии втрое увеличил размер моральной компенсации пострадавшему в столкновении с полицейской лодкой
13:20, 16 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
67
0
#Верховный суд Удмуртии\n#полиция\n#компенсация
Источник фото: ИА «Сусанин»
67
0

Суд первой инстанции взыскал 50 тыс. рублей в пользу мужчины.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии втрое увеличил моральную компенсацию пострадавшему жителю после столкновения с полицейской лодкой. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

В суде истец указал на то, что в июле 2021 года в акватории Камы произошло столкновение его катера и моторной лодки полиции. В результате происшествия мужчина получил травмы ноги, причинившие лёгкий вред здоровью. От полученных по вине полицейского травм истец испытал физические и нравственные страдания, не мог вести привычный образ жизни и проходил лечение. Размер моральной компенсации мужчина оценил в полмиллиона рублей, которую вместе с судебными расходами просил взыскать с линейного отдела МВД России на транспорте и виновного сотрудника.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск мужчины и взыскал с линейного отдела 50 тыс. рублей, а также почтовые и представительские расходы. На это решение обе стороны подали апелляционные жалобы — истец был не согласен с размером компенсации, а сторона ответчика просила изменить решение в части распределения судебных расходов, понесённых пострадавшим.

Судебная коллегия согласилась с доводами суда первой инстанции в части необходимости взыскания моральной компенсации, однако, взяв во внимание дополнительные обстоятельства в виде травм, увеличила размер взыскания до 150 тыс. рублей. При этом доводы линейного отдела о необходимости снижения взысканных по делу судебных расходов коллегия посчитала необоснованными и оставила решение без изменений. 

13:20, 16 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
67
0
#Верховный суд Удмуртии\n#полиция\n#компенсация