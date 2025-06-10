Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 46-летнего директора автосалона, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Речь идёт про автосалон «Спецавто» (ООО «Спецавто Иж»).

В период с ноября 2023 года по март 2025 года директор автосалона брал автомобили клиентов с целью их продать. После реализации машин все деньги оставлял себе и тратил на личные нужды. Всего зафиксировано семь эпизодов преступления, общий ущерб потерпевших составил почти 6,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

В МВД по Удмуртии просят граждан, которые пострадали от действий сотрудников данного автосалонов, обратиться в полицию по телефону 8(3412) 696-000.