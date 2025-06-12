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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителям Удмуртии напомнили о соблюдении порядка во время массовых мероприятий

11:35, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Жителям Удмуртии напомнили о соблюдении порядка во время массовых мероприятий
11:35, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
126
0
#полиция\n#безопасносность\n#праздник\n#МВД по Удмуртии
Источник фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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Нарушителям грозит штраф или административный арест.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии напомнили о соблюдении порядка во время массовых мероприятий. 12 июня в городах и населённых пунктах региона проводятся спортивные и культурно-зрелищные мероприятия, посвященные Дню России и 265-летию Ижевска. 

Нарушителям общественного порядка грозит административная ответственность, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Так, за появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в общественном транспорте и других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство, предусмотрен штраф от 500 до 1 500 рублей или арест до 15 суток.

За мелкое хулиганство нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или арест до 15 суток.

Напомним, 12 июня в местах проведения массовых мероприятий продажа алкоголя ограничена.

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11:35, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
126
0
#полиция\n#безопасносность\n#праздник\n#МВД по Удмуртии