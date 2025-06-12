Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии напомнили о соблюдении порядка во время массовых мероприятий. 12 июня в городах и населённых пунктах региона проводятся спортивные и культурно-зрелищные мероприятия, посвященные Дню России и 265-летию Ижевска.

Нарушителям общественного порядка грозит административная ответственность, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Так, за появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в общественном транспорте и других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство, предусмотрен штраф от 500 до 1 500 рублей или арест до 15 суток.

За мелкое хулиганство нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или арест до 15 суток.

Напомним, 12 июня в местах проведения массовых мероприятий продажа алкоголя ограничена.