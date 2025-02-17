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За ложный донос жительница Юкаменского района заплатит штраф

11:20, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
За ложный донос жительница Юкаменского района заплатит штраф
11:20, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
292
0
#Удмуртия\n#полиция\n#суд\n#ложь
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
292
0

Якобы она стала жертвой мошенников.

Юкаменское. Удмуртия. За ложный донос суд обязал жительницу Юкаменского района выплатить штраф. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

15 октября 2024 года 19-летняя девушка написала заявление на имя начальника пункта полиции о том, что на неё оформили потребительский займ. Она требовала от правоохранителей установить личность мошенника. 

Во время проверки указанные в заявлении факты не подтвердились. Из-за отсутствия состава преступления дознаватель не стал возбуждать уголовное дело.

Но так как подсудимая ввела в заблуждение сотрудников полиции и нарушила повседневную работу органов внутренних дел, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК России («Совершение заведомо ложного доноса о совершенном в отношении нее преступлении»). 

В суде девушка признала свою вину. В результате Юкаменский районный суд назначил ей наказание в виде штрафа на сумму 8 тыс. рублей. 

11:20, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
292
0
#Удмуртия\n#полиция\n#суд\n#ложь