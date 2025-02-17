Юкаменское. Удмуртия. За ложный донос суд обязал жительницу Юкаменского района выплатить штраф. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

15 октября 2024 года 19-летняя девушка написала заявление на имя начальника пункта полиции о том, что на неё оформили потребительский займ. Она требовала от правоохранителей установить личность мошенника.

Во время проверки указанные в заявлении факты не подтвердились. Из-за отсутствия состава преступления дознаватель не стал возбуждать уголовное дело.

Но так как подсудимая ввела в заблуждение сотрудников полиции и нарушила повседневную работу органов внутренних дел, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК России («Совершение заведомо ложного доноса о совершенном в отношении нее преступлении»).

В суде девушка признала свою вину. В результате Юкаменский районный суд назначил ей наказание в виде штрафа на сумму 8 тыс. рублей.