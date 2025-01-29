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В Ижевске полицейские помогли доставить в больницу истекающего кровью мужчину

16:15, 29 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске полицейские помогли доставить в больницу истекающего кровью мужчину
16:15, 29 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
349
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция
Источник фото: ИА «Сусанин»
349
0

Пострадавший получил травму во время ремонта.

Ижевск. Удмуртия. Автоинспекторы в Ижевске пришли на помощь истекающему кровью мужчине и помогли экстренно доставить его в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии. 

К инспекторам Алексею Костылеву и Никите Крестьяннинову подъехал автомобиль, из которого вышел взволнованный водитель. Мужчина рассказал, что в салоне истекает кровью его знакомый. Травму последний получил при проведении ремонта. Пострадавшему с каждой минутой становилось всё хуже, так как кровь не останавливались. 

Инспекторы немедленно сообщили о случившемся в дежурную часть, пересадили раненного мужчину в свой автомобиль и доставили его в больницу. Благодаря помощи полицейских, пострадавшему был оказана экстренная помощь. 

16:15, 29 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
349
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция