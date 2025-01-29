В Ижевске полицейские помогли доставить в больницу истекающего кровью мужчину

Ижевск. Удмуртия. Автоинспекторы в Ижевске пришли на помощь истекающему кровью мужчине и помогли экстренно доставить его в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

К инспекторам Алексею Костылеву и Никите Крестьяннинову подъехал автомобиль, из которого вышел взволнованный водитель. Мужчина рассказал, что в салоне истекает кровью его знакомый. Травму последний получил при проведении ремонта. Пострадавшему с каждой минутой становилось всё хуже, так как кровь не останавливались.

Инспекторы немедленно сообщили о случившемся в дежурную часть, пересадили раненного мужчину в свой автомобиль и доставили его в больницу. Благодаря помощи полицейских, пострадавшему был оказана экстренная помощь.