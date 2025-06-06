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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В полиции опровергли информацию о занятии сексом в парке Горького Ижевска

17:08, 06 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В полиции опровергли информацию о занятии сексом в парке Горького Ижевска
17:08, 06 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
495
0
#Ижевск\n#секс\n#фейки\n#полиция
Источник фото: ИА «Сусанин»
495
0

Информация распространялась в анонимных ТГ-каналах.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полиция опровергла информацию о сексе на чёртовом колесе. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.

В анонимных ТГ-каналах появилась информация, что на колесе обозрения в Летнем саду пара занялась любовью. В одной из записей говорилось, что видео передали администрации парка.

В пресс-службе МВД по УР заявили, что информации о подобных инцидентах не поступало. В свою очередь «Парки Ижевска» также сообщили, что не знают, о чём идёт речь в записи.

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17:08, 06 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
495
0
#Ижевск\n#секс\n#фейки\n#полиция