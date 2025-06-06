Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полиция опровергла информацию о сексе на чёртовом колесе. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.

В анонимных ТГ-каналах появилась информация, что на колесе обозрения в Летнем саду пара занялась любовью. В одной из записей говорилось, что видео передали администрации парка.

В пресс-службе МВД по УР заявили, что информации о подобных инцидентах не поступало. В свою очередь «Парки Ижевска» также сообщили, что не знают, о чём идёт речь в записи.