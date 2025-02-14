Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

В Ижевске по факту массовой драки у ТЦ «Радуга» начали проверку

11:18, 14 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске по факту массовой драки у ТЦ «Радуга» начали проверку
11:18, 14 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
330
0
#Ижевск\n#полиция\n#драка
Источник фото: скриншот из видео
330
0

Полиция устанавливает участников стычки.

Ижевск. Удмуртия. По факту массовой драки около ТЦ «Радуга» в Ижевске начали проверку. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Ранее в соцсетях распространилось видео с дракой нескольких молодых людей в окружении толпы подростков. На кадрах видно, как один из участников потасовки держит в руках бейсбольную биту. 

«По факту драки сообщение зарегистрировано в Дежурной части Отдела полиции №3 УМВД России по г. Ижевску. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются участники и обстоятельства конфликта», — сообщили в пресс-службе министерства.  

11:18, 14 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
330
0
#Ижевск\n#полиция\n#драка