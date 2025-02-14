Ижевск. Удмуртия. По факту массовой драки около ТЦ «Радуга» в Ижевске начали проверку. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Ранее в соцсетях распространилось видео с дракой нескольких молодых людей в окружении толпы подростков. На кадрах видно, как один из участников потасовки держит в руках бейсбольную биту.

«По факту драки сообщение зарегистрировано в Дежурной части Отдела полиции №3 УМВД России по г. Ижевску. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются участники и обстоятельства конфликта», — сообщили в пресс-службе министерства.