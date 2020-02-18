Грузовик столкнулся с двумя авто на трассе в Удмуртии: два человека погибли

Также «ДАФ» по касательной задел автомобиль «ГАЗ».

Малая Пурга. Удмуртия. Два человека погибли в массовой аварии на дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла 17 февраля около 20:25.

Водитель грузовика «ДАФ» с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где по касательной задел автомобиль «ГАЗ», а затем столкнулся со встречной «Ладой Грантой».

В результате ДТП погибли 38-летний водитель «Лады» и его пассажирка – 60-летняя женщина. Еще одна пассажирка – 30-летняя девушка получила травмы, ее госпитализировали.

В ГИБДД отмечают, что ремнями безопасности в салоне легковушки была пристегнута только выжившая.