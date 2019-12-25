Житель Сарапула сбыл знакомому самодельные нунчаки

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапула сбыл нунчаки своему знакомому. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

41-летний безработный мужчина несколько лет назад изготовил их, а в ноябре текущего года решил продать. Отметим, нунчаки относятся к холодному оружию ударно-раздробляющего действия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 222 УК России («Незаконный сбыт холодного оружия»). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, за каждую сданную единицу оружия, боеприпасов и взрывных устройств, за каждый грамм взрывчатого вещества установлена плата:

за нарезное огнестрельное оружие - до 5000 рублей;

за боевые гранаты с запалом, гладкоствольное огнестрельное охотничье оружие, изъятое из гражданского оборота - до 3000 рублей;

за обрезы, самодельное огнестрельное оружие - до 3000 рублей;

за газовое, холодное и метательное оружие - до 1000 рублей;

за один патрон к нарезному огнестрельному оружию - до 20 рублей;

за одно взрывное устройство - до 2000 рублей;

за один грамм взрывчатого вещества - 2 рубля.