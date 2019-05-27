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8-летний мальчик пострадал в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Удмуртии

13:55, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
13:55, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
348
0
#дети\n#ДТП\n#Можга\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
348
0

Авария произошла на 83 км автодороги Елабуга – Пермь.

Можга. Удмуртия. Один человек пострадал в ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 16 мая около 18:40 на 83 км автодороги Елабуга – Пермь (Можгинский район). Водитель «Тойоты Спринтер» врезался в «Шевроле Ланос», который ехал впереди, и «Рено Сандеро».

В результате 8-летний мальчик, пассажир «Шевроле», получил травмы.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

13:55, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
348
0
#дети\n#ДТП\n#Можга\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
МирТесен

 

 

 


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