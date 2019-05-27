8-летний мальчик пострадал в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Удмуртии

Авария произошла на 83 км автодороги Елабуга – Пермь.

Можга. Удмуртия. Один человек пострадал в ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 16 мая около 18:40 на 83 км автодороги Елабуга – Пермь (Можгинский район). Водитель «Тойоты Спринтер» врезался в «Шевроле Ланос», который ехал впереди, и «Рено Сандеро».

В результате 8-летний мальчик, пассажир «Шевроле», получил травмы.