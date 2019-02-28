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Житель Ижевска бейсбольной битой разбил стекло машины, которая его подрезала

12:45, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
12:45, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
438
0
#авто\n#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: pxhere.com
438
0

Теперь молодому человеку грозит лишение свободы.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска может отправиться в колонию за разбитое стекло чужой машины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Известно, что 20-летний молодой человек ехал на своём авто по улице Ленина, когда его «подрезала» другая машина под управлением 23-летней ижевчанки

«Остановившись и выйдя из машины, подозреваемый разбил заднее боковое стекло в автомобиле потерпевшей бейсбольной битой, после чего уехал», - рассказали правоохранители.

Девушка-водитель запомнила номер авто злоумышленника, который сообщила в полицию. Молодого человека задержали. Против него возбудили уголовное дело. Теперь автолюбителю грозит до 5 лет лишения свободы за хулиганство.

12:45, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
438
0
#авто\n#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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