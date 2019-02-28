Житель Ижевска бейсбольной битой разбил стекло машины, которая его подрезала

Теперь молодому человеку грозит лишение свободы.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска может отправиться в колонию за разбитое стекло чужой машины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Известно, что 20-летний молодой человек ехал на своём авто по улице Ленина, когда его «подрезала» другая машина под управлением 23-летней ижевчанки

«Остановившись и выйдя из машины, подозреваемый разбил заднее боковое стекло в автомобиле потерпевшей бейсбольной битой, после чего уехал», - рассказали правоохранители.

Девушка-водитель запомнила номер авто злоумышленника, который сообщила в полицию. Молодого человека задержали. Против него возбудили уголовное дело. Теперь автолюбителю грозит до 5 лет лишения свободы за хулиганство.