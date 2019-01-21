«Лада Калина» насмерть сбила пешехода и столкнулась с «Приорой» в Удмуртии

Три человека получили травмы.

Абдэс-Урдэс. Удмуртия. «Лада Приора» насмерть сбила 18-летнего юношу на автодороге Абдэс-Урдэс-Старая Монья Малопургинского района Удмуртии. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике, пешеход шел по краю дороги в попутном направлении.

ДТП произошло 18 января около 08:00.

После наезда 24-летний водитель столкнулся с «Ладой Калиной». В результате аварии травмы получили водитель «Калины», водитель и пассажирка «Приоры» - 24-летняя девушка.