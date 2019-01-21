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«Лада Калина» насмерть сбила пешехода и столкнулась с «Приорой» в Удмуртии

10:40, 21 января, 2019
Анна Торхова
10:40, 21 января, 2019
Анна Торхова
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#ДТП\n#Ижевск\n#Малая Пурга\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Три человека получили травмы.

Абдэс-Урдэс. Удмуртия. «Лада Приора» насмерть сбила 18-летнего юношу на автодороге Абдэс-Урдэс-Старая Монья Малопургинского района Удмуртии. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике, пешеход шел по краю дороги в попутном направлении.

ДТП произошло 18 января около 08:00.

После наезда 24-летний водитель столкнулся с «Ладой Калиной». В результате аварии травмы получили водитель «Калины», водитель и пассажирка «Приоры» - 24-летняя девушка.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

10:40, 21 января, 2019
Анна Торхова
291
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Малая Пурга\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы

 

 

 


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