«Лада Калина» насмерть сбила пешехода и столкнулась с «Приорой» в Удмуртии

Три человека получили травмы.
Абдэс-Урдэс. Удмуртия. «Лада Приора» насмерть сбила 18-летнего юношу на автодороге Абдэс-Урдэс-Старая Монья Малопургинского района Удмуртии. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике, пешеход шел по краю дороги в попутном направлении.
ДТП произошло 18 января около 08:00.
После наезда 24-летний водитель столкнулся с «Ладой Калиной». В результате аварии травмы получили водитель «Калины», водитель и пассажирка «Приоры» - 24-летняя девушка.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года