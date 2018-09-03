Футбол без торгов: в Ижевске УФАС возбудило дело после строительства фан-зоны

Ведомство выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске региональное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело после строительства фан-зоны в парке Кирова. Ведомство выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в УФАС, начиная с апреля этого года, поступило три обращения, а также запросы от СМИ по поводу строительства объекта без проведения торгов.

Антимонопольное ведомство изучило документы и информацию, представленную надзорными органами, администрацией Ижевска, службой благоустройства и дорожного хозяйства и «Летним садом Горького». В итоге было принято решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Сотрудники ФАС установили, что по поручению управления благоустройства и транспорта горадминистрации работы по проектированию фан-зоны «раздробили» на несколько контрактов, которые заключили без проведения конкурентных процедур с единственным поставщиком – «Ижевская строительная компания». После этого служба благоустройства объявила о проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству, однако аукцион отменили по поручению администрации муниципалитета.

Затем по поручению управления благоустройства и транспорта стоимость объекта увеличилась практически в два раза (с 42 до 73 млн руб.). Соответствующее задание направили проектировщику.

Как говорится в сообщении УФАС, «Ижевская строительная компания» без разрешения на проведение земляных работ заключила договор на строительство и начала возведение фан-зоны.

«До заключения договора на строительство <…> с «Летним садом имени Горького», - сообщили в УФАС.

При этом проектную документацию передали в «Летний сад Горького» только в июле 2018 года, то есть после завершения строительства.

«Соответственно, на момент выполнения работ и заключения договора только «Ижевская строительная компания», как проектировщик, располагала сведениями о строящемся объекте», - заявили в федеральной службе.

По мнению УФАС, действия сторон содержат признаки заключения антиконкурентного соглашения, запрет на заключение которого установлен федеральным законом «О защите конкуренции».

Напомним, что о проведении проверки стало известно в конце мая этого года, а 20 июля свой пост покинул начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артем Богданов. Он заявил, что продолжит заниматься любимым делом, «но немного в другой форме».

С 16 марта этого года «Летним садом» руководит Сергей Буторин.