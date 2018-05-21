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Пять человек пострадали при столкновении четырех автомобилей на трассе в Удмуртии

13:30, 21 мая, 2018
Диана Ворончихина
13:30, 21 мая, 2018
Диана Ворончихина
561
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#дети\n#ДТП\n#Ува\n#авария\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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Авария произошла 20 мая в Завьяловском районе на автодороге Ижевск – Ува.

Завьялово. Удмуртия. Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла в воскресенье, 20 мая около 13:10 на 22 км автодороги Ижевск-Ува Завьяловского района. Участниками ДТП стали «Лада-Калина», «ВАЗ-2110», «Хендай-Солярис» и «Рено-Дастер».

В результате происшествия повреждения различной степени тяжести получили водитель «Лады-Калины», водитель «Рено» и его пассажиры: две женщины и 6-летний мальчик, который перевозился в автокресле.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

13:30, 21 мая, 2018
Диана Ворончихина
561
0
#дети\n#ДТП\n#Ува\n#авария\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие

 

 

 


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