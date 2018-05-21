Пять человек пострадали при столкновении четырех автомобилей на трассе в Удмуртии

Авария произошла 20 мая в Завьяловском районе на автодороге Ижевск – Ува.

Завьялово. Удмуртия. Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла в воскресенье, 20 мая около 13:10 на 22 км автодороги Ижевск-Ува Завьяловского района. Участниками ДТП стали «Лада-Калина», «ВАЗ-2110», «Хендай-Солярис» и «Рено-Дастер».

В результате происшествия повреждения различной степени тяжести получили водитель «Лады-Калины», водитель «Рено» и его пассажиры: две женщины и 6-летний мальчик, который перевозился в автокресле.