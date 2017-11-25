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      Три жителя Воткинска могут провести в тюрьме четыре года за организацию казино

      14:45, 25 ноября, 2017
      14:45, 25 ноября, 2017
      79
      0
      #Следственный комитет\n#Воткинск\n#преступления\n#арест\n#казино\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
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      0

      По данным следователей, игорные заведения работали больше года.

      Воткинск. Удмуртия. Три жителя Воткинска могут провести в тюрьме четыре года за организацию казино. Об этом сообщает  пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии. 

      По данным следователей, 41-летний мужчина организовал в Воткинске два игорных заведения. Для того чтобы проводить азартные игры, он привлек двух своих знакомых. Одно из помещений казино находилось на улице Степана Разина, другое – в бывшем торговом павильоне на улице 1 Мая. 

      Отмечается, что оба заведения работали около года. Пока точная сумма, которую выручили от азартных игр подозреваемые, не сообщается. Сейчас деятельность незаконных казино прекращена, правоохранители изъяли игровое оборудование. 

      В настоящее время один из мужчин задержан, его соучастники находятся под подпиской о невыезде. Против них возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).  За совершенное преступление им грозит до четырех лет лишения свободы. 

      14:45, 25 ноября, 2017
      79
      0
      #Следственный комитет\n#Воткинск\n#преступления\n#арест\n#казино\n#происшествие

       

       

       

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