По данным следователей, игорные заведения работали больше года.

Воткинск. Удмуртия. Три жителя Воткинска могут провести в тюрьме четыре года за организацию казино. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следователей, 41-летний мужчина организовал в Воткинске два игорных заведения. Для того чтобы проводить азартные игры, он привлек двух своих знакомых. Одно из помещений казино находилось на улице Степана Разина, другое – в бывшем торговом павильоне на улице 1 Мая.

Отмечается, что оба заведения работали около года. Пока точная сумма, которую выручили от азартных игр подозреваемые, не сообщается. Сейчас деятельность незаконных казино прекращена, правоохранители изъяли игровое оборудование.

В настоящее время один из мужчин задержан, его соучастники находятся под подпиской о невыезде. Против них возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). За совершенное преступление им грозит до четырех лет лишения свободы.